La red saca unas deplorables palabras de Sadiq Khan sobre terrorismo y Londres se enciende contra su alcalde musulmán

Siempre se ha dicho, en periodismo y en política al menos, que "uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras".

Eso debe estar pensando este 22 de marzo de 2017 el alcalde de Londres, Sadiq Khan, por una entrevista que concedió el pasado mes de septiembre y que contenía unas muy criticadas reflexiones sobre la amenaza terrorista yihadista.

Reflexiones que tras el atentado en Londres de este miércoles por la tarde, en el que se han registrado de momento cuatro muertos y 21 heridos, diversos medios de comunicación y ciudadanos se han lanzado en tromba a recordarle.

Y reprocharle lo que dijo al hombre que, en mayo del pasado año se convirtió en el primer musulmán en ostentar el cargo de 'Mayor' de la capital británica tras relevar al dicharachero Boris Johnson.

En una entrevista que concedió en septiembre de 2016 al diario Evening Standard, como se encargan ahora de recordar en sus versiones online medios como The Independent, Khan aseguraba que la amenaza terrorista es "parte integrante" de la vida de "una gran ciudad", dándole normalidad.

Y añadía que las capitales europeas "tienen que estar preparadas" para atentados de este tipo.

Esta entrevista se produjo tras un ataque con bomba en Nueva York. Khan relataba entonces que había pasado la noche sin dormir.

Y recalcaba:

Este miércoles, con sumo cuidado, Khan se ha referido al atentado frente al Parlamento en su cuenta oficial de Twitter en otro ono y con diferentes palabras:

There has been a serious incident near to Parliament Square. For the latest information please follow @metpoliceuk https://t.co/CBULV5rzEY. pic.twitter.com/vqN0rU3iuB