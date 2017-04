Emmanuel Macron: la portada gay del próximo presidente de Francia

La revista gay Garçon Magazine dedica su nueva portada a Emmanuel Macron.

El candidato a la presidencia de la república aparece sin camisa en un fotomontaje del que todo el mundo habla después de que durante la campaña electoral la condición sexual del aspirante a suceder a François Hollande fuera objeto de informaciones periodísticas.

La publicación bimensual quería dar un golpe en la mesa y llamar la atención en el quiosco y desde luego ha conseguido notoriedad ya que los medios galos han recogido inmediatamente la falsa imagen del probable futuro presidente de la nación, un número que sale a la venta este sábado pero del que ya se habla en las tertulias y corrillos del país vecino.

Revistas del corazón se han apresurado a comentar la jugada: "Los músculos abultados de guapo semental en la que se ha incrustado la cabeza de Emmanuel Macron atraerán las miradas en los quioscos", dice Closer, el semanario que descubrió el romance entre Hollande y la actriz Julie Gayet.

El reportaje de Garçon recoge las frases (esta vez verdaderas) del candidato francés a favor la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans):

Los rumores de homosexualidad que apuntaron al ex Ministro de Economía, su romance y boda en 2007 con Brigitte Trogneux son también objeto del reportaje.

El futuro inquilino del Elíseo (todo el mundo da por hecho que vencerá en la segunda vuelta a la ultraderechista Marine Le Pen) sufrió el escrutinio de los medios franceses, que escarbaron en su intimidades como en las de los otros candidatos a la presidencia, sacando a la luz sus posibles escándalos.

Pero el asunto que más ríos de tinta hizo correr fue sin duda el que apuntaba a una supuesta relación entre Emmanuel Macron y el Presidente de Radio France, Mathieu Gallet. Macron, casado con Brigitte Trogneux, su exprofesora, 18 años mayor que él, desmintió cualquier romance con Gallet en un mitin:

"Si han dicho que mantengo una doble vida con Mr Gallet es porque mi holograma ha escapado", dijo el político en broma a sus seguidores.

Su portavoz describió su frase como "una clara negación de los rumores sobre su vida privada".

Pese a la rotunda negación de Macron, una famosa revista francesa aseguró que poseía fotos íntimas y comprometidas del sucesor de François Hollande, imágenes que jamás se han publicado.

Las rumores sobre una presunta homosexualidad no afectaron negativamente a Macron, de hecho, es posible que le hayan beneficiado, a la vista de los resultados de la primera vuelta.

El político considera que son parte de su gran exposición pública, una atención que él se encarga de avivar con frases que han dado la vuelta a Francia.

Por ejemplo, cuando fue preguntado por el cine X: "¿Porno? Bueno? es algo que forma parte de la vida", declaró durante un encuentro casual con la web Konbini.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte son protagonistas de una increíble historia de amor. Ella fue su profesora cuando él tenía tal solo 17 años.

Por si fuera poco, en aquel momento, Brigitte, con 37 años, estaba casada y tenía tres hijos (Ambos en la imagen).

Pues bien, el carisma del joven Macron y su gran atractivo terminó por enamorar a la maestra, tal y como ella contó en una entrevista recientemente:

"Al final el amor lo arrasó todo y terminé divorciándome de mi marido. No pude evitarlo. Mis padres, ya mayores, no se lo tomaron muy bien, pero para mí no era un problema la diferencia de edad. Lo más importante eran mis hijos, que lo aceptaron sin problema. El resto es escoria".