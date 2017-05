Manuel Valls se postula como candidato a las legislativas por el partido de Macron

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha anunciado este 8 de mayo de 2017 su deseo de concurrir como candidato a las elecciones legislativas del próximo junio por La República en Marcha, el rebautizado movimiento político del presidente electo, Emmanuel Macron, en lugar de por el Partido Socialista (PS), bajo cuyas siglas intentó ganar el Elíseo.

"Seré candidato de la mayoría presidencial", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena gala RTL.Tras la derrota en las elecciones primarias, Valls apoyó a al candidato de ¡En Marcha! ya en primera vuelta de los comicios generales.

El portavoz de Macron Benjamin Griveaux ha aclarado no obstante que Valls no ha presentado su candidatura ante la comisión competente y que deberá hacerlo como cualquier otro aspirante.

"Quiero inscribirme en el movimiento La República en Marcha", ha añadido el que fuera jefe de Gobierno del presidente saliente, François Hollande. Valls ha explicado que este cambio obedece al "éxito" de Macron en las elecciones presidenciales y a que su programa de gobierno coincide con el que él concurrió a las primarias socialistas. "Llamo a todo el que se reconozca en su programa a implicarse plenamente", ha instado.

No obstante, ha reconocido que en su decisión también ha pesado el descalabro electoral del PS, cuyo candidato, Benoit Hamon, quedó quinto en la primera vuelta del 23 de abril.

"El Partido Socialista está muerto, seamos claros, y ahora es esencial garantizar una mayoría a Emmanuel Macron" porque la división sería "fatal", ha esgrimido. Interrogado sobre sus conocidas diferencias con Macron cuando ambos eran miembros del Gabinete Hollande, el ex primer ministro ha restado importancia a las mismas.

"Están superadas; hay que olvidar los rencores", ha apostillado Valls.

El mensaje de Valls ha sido sin embargo matizado por el portavoz del presidente electo Benjamin Griveaux, en una entrevista también esta mañana en Europe 1:

"Escuche, él no ha sido investido por la Comisión Nacional de Investidura, así que mi candidatura se me escapa (...) Tendrá que presentar su candidatura como cualquiera, porque las reglas son las mismas para todos. No creo que lo haya hecho aún (...) pero quedan 24 horas. El procedimiento es el mismo para todos, incluido el ex primer ministro".