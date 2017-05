Carnicería islamista en Manchester: un atentado suicida causa 19 muertos y 59 heridos

Al menos 19 personas han muerto y 50 han resultado heridas tras un atentado suicida en el estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra y con capacidad para 21.000 personas, según ha informado la Policía británica. Esto es todo lo que se puede saber a estas horas del "atroz atentado terrorista" según las palabras de la primera ministra británica, Theresa May, debido al silencio que imponen las autoridades británicas ante este tipo de ataques.

El ataque --posiblemente de un terrorista suicida, según las primeras hipótesis-- se produjo cuando terminaba un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

The Guardian' apunta a que podría ser un atentado suicida, aunque todavía se desconocen las causas de la explosión. En la cuenta oficial de Twitter de Manchester Arena han confirmado que el ataque tuvo lugar en el vestíbulo del recinto y distintas organizaciones de Reino Unido y Estados Unidos citadas por el 'Mirror' informan de que en el atentado se utilizó un artefacto casero con clavos.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO