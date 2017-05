El asesino de Manchester, un adolescente 'tranquilo' y fumador de marihuana

El lunes 22 de mayo de 2017 por la noche Salman Abedi, un musulman británico de ascendencia libia que se habría radicalizado en Inglaterra y viajado Siria, se hizo estallar en el concierto de la cantante pop Ariana Grande, provocando al menos 22 muertos y 119 de heridos, 64 de los cuales siguen en el hospital.

Una serie de fotos que acaba de divulgar el Daily Mail muestran al terrorista islámico en una postura más relajada, compartiendo el tiempo con amigos en Manchester y visitando Libia, donde nacieron sus padres antes de escapar del régimen de Muammar Khadafi.

Las imágenes tienen más de siete años, cuando el joven de entonces 14 o 15 años era apenas un inocente muchacho de escuela y la idea de asesinar niños y adolescentes en un teatro de Manchester todavía no se había materializado.

Sus compañeros de escuela señalaron que fueron tomadas en Libia, durante un viaje a conocer el país ancestral, y en el sur de Manchester, donde vivía.

Abedi era descrito en ese entonces como "normal" y "tranquilo", "no era del tipo que se destacaba" y mostraba muy poco interés en la religión, contó un amigo del Daily Mail.

El joven asistió a la Academia Burnage, una escuela de sólo hombres conocida por recibir a muchos alumnos de la comunidad asiática de Manchester.

Como tantos otros de su edad, le gustaba jugar al fútbol y muchas veces asistía a los campos de juego de la secundaria Whalley Range, donde la fundación del popular Manchester United, del que era fanático, ofrecía clases del deporte.

Al joven también le gustaban los juegos de computador y la PlayStation 4.

"Ninguno de ellos [los amigos que aparecen en las fotos] eran salafistas ni religiosos ni extremistas. La religión no estaba involucrada", contó otro de sus compañeros de clase.

Pero hace un año todo habría cambiado cuando Abedi empezó a juntarse con "gente que no había visto antes", relató un vecino.

"Fue un punto de quiebre. De repente empezó a salir con ellos y no sus viejos amigos".

Un tercer compañero del secundario también confirmó que Abedi nunca había mostrado interés en la religión.

"Era un chico normal, no uno que se destacara".

Pero algunos de sus vecinos advirtieron que su familia sí era muy religiosa. "Tienen unos diez hijos y nunca se veían las niñas", contó un vecino a la policía mientras registraban una casa que se presuponía era de Abedi.

"Sólo vi a la madre una o dos veces en diez años. Ella siempre se quedaba encerrada en la casa y cuando la veía estaba cubierta con el velo", contó.

Algunos vecinos reportaron que Abedi había realizado un viaje de tres semanas a Libia antes del ataque y que comenzó a mostrar un "rostro de odio", mientras que se especula con que haya pasado tiempo en Siria durante el conflicto, donde el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), que se adjudicó el ataque, tiene su base de operaciones.

También hay reportes de que el atacante viajó de Londres a Manchester en tren el día del ataque, alimentando la hipótesis de que no actuó solo y que habría recibido los explosivos de un cómplice

El ministro del Interior francés, Gerard Collomb, dijo contar con información que prueba los vínculos de Abedi con el ISIS y sus viajes de entrenamiento a Siria, aunque las autoridades británicas aún no lo confirman.

Según el Daily Mirror, la radicalización de Abedi habría ocurrido en Gran Bretaña de la mano de Raphaey Hostey, alias Abu Qaqa al-Britani, un reclutador del ISIS y amigo de su familia que murió en 2016 en un ataque con drones en Siria.

También podría haber sido inspirado por Jamal al-Harith, un yihadista nacido en Manchester que se hizo estallar en un ataque suicida en Iraq.

Por otro lado se sospecha que el padre de Abedi haya vuelto a Libia en 2011 para combatir entre los rebeldes que luego derrocaron a Khadafi, inspirando a su hijo a la lucha armada.

El Imam Mohammed Saeed, de la mezquita de Didsbury, reveló que en 2015 Abedi dejó de asistir a sus sermones por su "contenido anti ISIS".

"Salman solía venir ocasionalmente, no era muy amigable conmigo porque no le gustaban mis sermones contra el ISIS. Me mostraba un rostro de odio. Empezó a venir y menos y menos".