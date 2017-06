Lios PSOE: Elena Valenciano defiende el CETA a pesar de que Sánchez ha cambiado su postura

La vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha defendido el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), a pesar que el PSOE se ha desmarcado del apoyo a este Tratado Internacional que recibió luz verde de la Eurocámara.

En una entrevista en Onda Cero, la socialista ha apoyado el acuerdo alegando que es un "buen ejemplo" de cómo "hacer las cosas". Preguntada sobre si volvería a votar a favor, la eurodiputada ha afirmado que tendrían que "convencerla" de que está "equivocada" para hacer lo contrario.

El PSOE se inclina ahora por la abstención, según ha confirmado su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, en una entrevista en Antena 3, después de que la presidenta del partido, Cristina Narbona, anunciara un cambio de postura a través de su cuenta de la red social Twitter:

"Los acuerdos internacionales tienen que redefinirse para no concentrar más poder en las grandes corporaciones a costa de derechos" y afirmó que "no" lo van a "aceptar".

los acuerdos internacionales tienen q redefinirse para no concentrar mas poder en las grandes corporaciones a costa d derechos — Cristina Narbona (@CristinaNarbona) 20 de junio de 2017

La decisión sobre el sentido del voto será -previsiblemente- el próximo lunes, y Valenciano ha admitido que respetará "lo que el partido decida" aunque su postura es clara:

"Canadá es un país con el que conviene estar a bien".

Así, Valenciano ha defendido el CETA:

"Inaugura un nuevo modelo de acuerdos comerciales donde se introducen muchísimos elementos de garantías de derechos sociales, medioambientales..." y "es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas".

Durante un encuentro privado, Pedro Sánchez ha confirmado al comisario europeo de Asuntos Económicos y Finanzas, que el PSOE se abstendrá en la votación del CETA.

"En 1.600 páginas del Tratado, solo hay cuatro sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de las disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado", ha transmitido el flamente nuevo secretario general socialista a Pierre Moscovici.

De visita oficial a España, el comisario europeo ha manifestado su desacuerdo con la propuesta socialista durante la celebración del Foro Nueva Economía Fórum en el que ha participado este jueves y pidió a Sánchez que reflexione y considere que se trata de un acuerdo "positivo" con un país, Canadá, que comparte muchos valores con la UE.

EL PP: "YA HAY DOS PODEMOS"

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que el cambio de posición del PSOE en el tratado de libre comercio con Canadá (CETA) evidencia que "ya hay dos Podemos: uno rojo y otro morado".

A su juicio, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "cada vez copia más a Podemos".

"Es evidente que el PSOE cada vez copia más a podemos en todo. El tratado de libre comercio con Canadá es un ejemplo clarísimo", ha declarado Maillo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por este asunto.

Según Maillo, ésta es la "realidad lamentable" porque esa decisión es "perjudicial" para los intereses de España. A su entender, obedece a la "propia irresponsabilidad" del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"FUERA DE LA IZQUIERDA MODERADA"

Por otro lado, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha criticado este jueves la decisión del PSOE.

"Es una postura ideológica para marcar terreno fuera de lo que es la izquierda moderada europea", ha añadido Nadal, en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

El ministro de Energía ha defendido que el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo "muy importante", que además de mejorar las relaciones comerciales, "protege la seguridad jurídica de las inversiones, el cambio climático y los derechos sociales". Motivo por el cual, ha explicado Nadal, se entiende "todavía menos" que el PSOE no lo apoye.

CIUDADANOS: "PEDRO SÁNCHEZ SE HA PODEMIZADO"

Algo parecido ha manifestado Ciudadanos, cuyo secretario general en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado que no entiende que el PSOE diga ahora que no va a apoyar el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y ha atribuido este cambio de postura a que el partido de Pedro Sánchez se ha "podemizado".

"Claramente, es una podemización, como venimos viendo desde hace mucho tiempo en este viejo PSOE. Me da la sensación de que quieren competir en un espacio que es el de la extrema izquierda, cada vez más radical", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja.

Gutiérrez ha dicho no comprender este giro del PSOE, que, a su juicio, equivale a "volver a la autarquía" porque es defender que "los países no comercien".

El diputado de Cs ha rechazado los argumentos de quienes prefieren que la UE no suscriba el acuerdo y ha manifestado que Canadá "no es un país que pueda ser tachado de no cumplir los derechos humanos, de no favorecer un comercio digno o de no ser un país democrático".

El diputado de ERC, Gabriel Rufián también se ha sumado a las críticas sobre los bandazos del PSOE en este tema y lo ha hecho con este tuit.

El CETA, el nuevo PSOE y las últimas 24h. pic.twitter.com/g6gTIi7nQP — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 de junio de 2017

PODEMOS LO CELEBRA

El secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, ha celebrado el cambio de postura del PSOE y ha manifestado que espera que su posible abstención sea sólo el primer paso y se convierta, en el futuro, en un claro rechazo que permita frenar el tratado en España y en Europa.

De este modo, el portavoz del partido morado en la Comisión de Exteriores del Congreso ha animado a los socialistas a que vayan más allá y les acompañen, primero, en la solicitud de control constitucional que volverán a reclamar en el Senado, y después, en el recurso que tienen previsto presentar ante el Tribunal Constitucional.

También espera que el PSOE aproveche la "muy buena relación" que tiene con "muchos partidos socialdemócratas" europeos y ayude a Podemos a convencerles de que cambien de postura, ya que si un sólo país de la Unión se niega a ratificar el tratado, éste no saldría adelante.

"Han cambiado de posición, es una buena noticia y un paso adelante en una larga lucha que dura ya más de tres años en el Parlamento Europeo y en la sociedad civil, y que Podemos en hemos abanderado en el Congreso", ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

Eso sí, tras destacar el "significativo" paso que, a su juicio, está dando el PSOE al replantearse su apoyo al CETA, Bustinduy ha insistido en la necesidad de que esa retirada de apoyo vaya más allá y se convierta en un rechazo para frenar el tratado.

"Es una buena noticia aunque llegue un poco tarde y que nos hace confiar en que vamos a ser capaces de parar este tratado frente a quienes alardean mucho de defender la soberanía nacional y luego la malvenden a multinacionales y poderes que nadie ha elegido".

Entre las iniciativas que impulsarán para intentar frenar el CETA, en las que el apoyo del PSOE es crucial, está la petición de un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la solicitud de control constitucional en el Senado -control que los socialistas rechazaron cuando Podemos la pidió en el Congreso- y, por último, la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.