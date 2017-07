La prensa inglesa alaba el "acto más hábil" de la Reina Letizia en los últimos años

Los reyes de España llegaron este 11 de julio de 2017 a Londres para iniciar su primera visita de Estado al Reino Unido, que promoverá la cooperación económica, educativa y científica entre los dos países en un momento marcado por las negociaciones sobre el Brexit.

Los diarios británicos han recogido la llegada de los reyes y se han fijado especialmente en Letizia. The Telegraph no ha escatimado elogios hacia la reina, de la que dice que es la mujer que tiene todas las papeletas para reinventar el estilo real en el siglo XXI".

En el artículo, firmado por Bethan Holt, se asegura:

Carriage procession: Queen leaves with King Felipe. Duke of Edinburgh accompanies Queen Letizia #SpainStateVisit pic.twitter.com/0oH71G6ozt

Es más, el diario británico llega asegurar que únicamente Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, y la Princesa María de Dinamarca pueden competir en elegancia con Letizia, que está asesorada por un equipo más "astuto" que Rania de Jordania.

EL ACTO "MÁS HÁBIL" DE LETIZIA

The Telegraph celebra que la reina suele ir vestida con marcas españolas y destaca lo que considera su acto "más hábil": "Cambiar su estilo para reflejar la situación económica de su país".

"Durante los tiempos difíciles, Letizia ha gastado ropa de tiendas de la calle mundialmente famosas, como Zara o Mango", asegura el diario, que también pone en valor que la reina "conoce bien el arte de repetir ropa".

The Queen and Prince Philip drive to Horse Guards Parade. #SpainStateVisit 🇪🇸🇬🇧 pic.twitter.com/nHBwuUnw1P