El terrible rito de iniciación con abusos sexuales a una mujer soldado indigna al Reino Unido

Rebbeca Crookshank, una exintegrante de la Fuerza Aérea Real del Reino Unido, ha decidido divulgar fotografías que muestran cómo sufrió abusos sexuales parte de sus compañeros durante su servicio en este cuerpo, informa el periódico 'Mirror'.

Los hechos se remontan a 2001, cuando Rebecca era la única mujer entre 28 soldados reclutas que se encontraban destinados en las Islas Malvinas, según recoge RT.--Rito de iniciación con abusos sexuales a una mujer soldado indigna al Reino Unido --.

El acoso sexual comenzó desde el primer día, cuando fue recibida por una fila de hombres con las nalgas al aire. "Fue el comienzo de un período oscuro", con estas palabras Crookshank describió su experiencia allí.

Shocking photos show female RAF recruit being tossed in the air by a gang of naked men during horrific initiation https://t.co/lzpkIxSNtt