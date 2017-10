[VIDEO] Tras recibir un aluvión críticas en la Red por "racismo" Dove retira la publicidad de un gel

La compañía Dove, perteneciente a la multinacional Unilever, publicó este sábado en Facebook un video publicitario en el que una mujer negra se quita la camiseta, dejando al descubierto a otra mujer de piel blanca, que también se quita la camiseta, convirtiéndose a su vez en una tercera mujer con pelo negro y de piel morena.

Este efecto visual creó la sensación en muchos usuarios de que el 'cambio de piel' se debía al uso del gel de ducha, lo que generó un sinnúmero de críticas por racismo, según recoge RT.

Aunque el anuncio desapareció enseguida de Facebook, los usuarios copiaron y grabaron imágenes del video, que se divulgaron en las redes sociales.

Let's be clear, Dove knew exactly what they were doing with their racist ad. Soap companies used to do this racist theme all the time pic.twitter.com/EzvAiExNcP — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 8 de octubre de 2017

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7 de octubre de 2017