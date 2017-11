El abogado belga de Puigdemont, como hacía con los etarras, propone que lo interroguen en Bélgica

La víspera del día en que la Audiencia Nacional ha citado al cesado Carles Puigdemont, el abogado que está trabajando con él en Bruselas, Paul Bekaert, ha sugerido que lo interroguen en Bélgica.

Una propuesta, habitual cuando defendía a terroristas de ETA, que llega poco después de que el propio Bekaert avanzara que Puigdemont no tenía intención de ir a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional y que seguiría en Bélgica.

"Puigdemont no irá a Madrid y he sugerido que lo interroguen aquí, en Bélgica; es posible".

A primera hora de la mañana de este miércoles, el mismo Bekaert ya había advertido en la cadena holandesa NOS que Puigdemont se quedaría en tierras belgas y no acudiría a la citación de la Audiencia Nacional:

"Mi cliente me ha dicho que no iría" dado que "no tendrá un juicio justo en España".