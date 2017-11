El prófugo Puigdemont denuncia un "encarcelamiento masivo" de independentistas

No se le ha ido del todo la olla al prófugo Carles Pyuigdemont, pero lo parece.

El expresidente de la Generalitat, huido desde hace una semana en Bélgica, ha publicado este 6 de noviembre de 2017 un artículo en el diario británico The Guardian, titulado This is not just about Catalonia. This is about democracy itself (Esto no va solo sobre Cataluña, sino que va sobre la democracia misma), en el que asegura que el Estado español ha emprendido en Cataluña "una ofensiva judicial brutal para provocar el encarcelamiento masivo y la criminalización" de los candidatos políticos cuyas ideas independentistas "obtuvieron hace apenas dos años niveles históricos de apoyo ciudadano".

Puigdemont, en libertad con medidas cautelares tras ser detenido e interrogado en Bruselas, subraya que el encarcelamiento en España de ocho consejeros del que fue su Gobierno, las órdenes de detención contra él y otros cuatro exconsellers en fuga con él y de los líderes de ANC y Òmnium son "un escándalo colosal" que tendrá "serias consecuencias".

Puigdemont repasa con una visión particular los acontecimientos de Cataluña durante los últimos meses, para concluir que en dicho territorio el Gobierno central ha actuado "de manera arbitraria, antidemocrática e ilegal" al disolver el Parlament y destituir a su Gobierno.

Y ello ha ocurrido, escribe, a pesar de que los partidos que se presentaron a las elecciones de 2015 bajo la marca Junts Pel Sí concurrieron con "un manifiesto donde se comprometían explícitamente a declarar la independencia [de Cataluña] y a convocar elecciones constituyentes".

"Sin embargo, dos años después se nos acusa de sedición, conspiración y rebelión por cumplir un programa electoral que nunca ocultamos (...) una conspiración extraña que recibió el voto popular".

Puigdemont no refleja en su artículo las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, de los servicios jurídicos del Parlament o del propio Consejo Consultivo de la Generalitat para que no siguieran adelante con sus planes ni los sucesos de la Cámara autonómica de los días 6 y 7 de septiembre.

El expresidente insiste en que "el legítimo Gobierno de catalán ha sido ilegalizado, el Parlamento catalán ha sido disuelto y se ha impuesto una agenda política que no tiene que ver con la voluntad de la mayoría" con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

En su artículo subraya que en España se puede ser miembro de un partido partidario de la independencia "pero solo si no la hace" [la independencia].

Puigdemont acusa al sistema judicial español de tener "deficiencias particularmente graves", como la "clara falta de independencia y neutralidad", que han llevado, dice, a que los casos legales contra los líderes catalanes tengan múltiples "irregularidades que hacen que los acusados no puedan contar con garantías procesales".