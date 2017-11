El Príncipe Harry: "Creo que Lady Di estará en la Luna, saltando de emoción por mí"

Tras anunciar que se casarán en pocos meses -en la primavera del próximo año-, el Príncipe Harry y Meghan Markle han concedido su primera entrevista juntos, ante una cámara de televisión.

A las 19.00 (hora española) de este 27 de noviembre de 2017, la pareja ha relatado su historia de amor; respondiendo a las preguntas de la presentadora de origen paquistaní Mishal Husain y saciando la curiosidad de los espectadores de la BBC.

Sentados en un sofá y con las manos entrelazadas (dejando los anillos de compromiso a la vista), han contado que se conocieron gracias a un amigo en común. «Luego quedamos una vez y, después, otras dos veces seguidas a principios de julio, en Londres», ha relatado el Príncipe Harry.

El Príncipe confiesa que se enamoró «increíblemente rápido».



La pedida de mano

Por ello, el menor de los hijos de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales no ha esperado más y le pidió a Markle matrimonio este mes de noviembre. El momento elegido fue «una noche típica» para la pareja, en su casa del Palacio de Kensington (al oeste de Londres), mientras preparaban un pollo asado.

Él se arrodilló y, en plena declaración, ella le interrumpió y preguntó: «¿Puedo decir que sí?».

Entonces, emocionados, se abrazaron y se intercambiaron los anillos. «Fue una sorpresa maravillosa. Fue dulce, natural y muy romántico», ha recordado Markle.

