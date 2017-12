Un facineroso golpea sádicamente a su novia hasta matarla

La muerte tras un coma de seis días de una mujer de 28 años a manos de su pareja, que la golpeó violentamente durante cinco horas, ha conmocionado a la sociedad rusa, informa el sitio web de noticias Gorod48.

Los médicos que atendieron a la víctima afirmaron que tenía costillas rotas, una ruptura de pulmón y un hematoma en el cerebro, entre otras heridas. Apuntaron a un trauma craneoencefálico como la posible razón de su fallecimiento, según recoge RT.

En las redes sociales fueron muchos los internautas que expresaron su indignación y conmoción ante la crueldad del crimen. "¡No se puede golpear a una mujer indefensa, ni aunque ella no devuelva los golpes o no se vaya! ¡Sencillamente NO SE PUEDE! ¡Nadie tiene ese derecho y nunca lo tendrá!", rezaba uno de los comentarios.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 al 10 de diciembre en la ciudad de Lebedian, a unos 300 kilómetros al sur de Moscú. Según varios testigos, esa noche Maxim Gribanov empezó a golpear a su pareja, Anastasia Ovsiánnikova, cuando ambos estaban dentro del coche cerca de una gasolinera. Posteriormente, el hombre continuó propinándole golpes a la mujer en el apartamento de ella.

Fue entonces cuando una vecina, al oír los gritos de Ovsiánnikova, llamó a los padres de la mujer para alertarles de lo que estaba ocurriendo.

Para no llamar más la atención, Gribanov llevó a la mujer a su casa, donde continuó la brutal paliza. El hombre grabó en su teléfono móvil las imágenes de la mujer torturada, supuestamente para presumir ante sus amigos.

En la mañana del 10 de diciembre, cuando Gribanov fue al trabajo, el padre y la tía de la víctima llegaron a su casa para rescatarla. La encontraron en estado grave y con el cuerpo cubierto de hematomas.

Tras sacarle una foto que luego se difundió en las redes, llevaron a Ovsiánnikova al hospital, donde murió seis días después.

Posteriormente, Gribanov fue arrestado. El hombre confesó a la Policía que durante varias horas propinó puñetazos y patadas a su amante con una crueldad extrema. Los investigadores creen que el crimen de Gribanov fue motivado por los celos. Tras el juicio, que todavía no se ha celebrado, el asesino podría ser condenado a 15 años de prisión.

Fuente: RT/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La violencia de género en el brutal testimonio de una joven de 17 años