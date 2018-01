La paliza de unos musulmanes a una policía en Nochevieja que pone a Macron de mala uva

Bien se guardan medios como 'Le Monde' de poner las palabras 'inmigrantes' o 'musulmanes' en sus textos dando cuenta de la noticia, aunque basta echar un vistazo a los comentarios en las redes sociales francesas, para darse cuenta de lo hartos que están los ciudadanos de esos lares de los vecinos de las 'no go zones' -barrios donde rige la sharia o ley islámica- a quien culpan de tantos desmanes callejeros.

No en balde en Francia hay contabilizados más de 600, donde ni los católicos ni la policía se atreven a poner un pie si no quieren salir trastabillados.

En esta ocasión, sin embargo, los inmigrantes de turno la han montado en Champigny-sur-Marne, donde dos agentes de policía fueron atacados brutalmente durante esta Nochevieja por un grupo de 30 inmigrantes, no sin antes haber quemado otros compatriotas suyos 250 coches en los alrededores.

A una de las víctimas , una gendarme, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, le reventaron la cara a patadas, y al otro le rompieron la nariz fuera de imagen.

El ministro de Interior, Gérard Collomb, contó en su cuenta de Twitter que había hablado con los dos policías y afirmó que se estaba haciendo lo posible para que "los cobardes autores de estos actos incalificables sean detenidos y condenados".

#Champigny : je viens de m’entretenir avec les fonctionnaires de Police agressés. Tout est mis en œuvre pour que les lâches auteurs de ces actes inqualifiables soient appréhendés et condamnés. S’attaquer à nos forces de sécurité, c’est s’attaquer à notre République.

J’ai tenu à me rendre dès ce soir à #Champigny et Chennevières-sur-Marne pour témoigner de mon indéfectible soutien à nos forces de l’ordre.

Les actes commis hier soir sont intolérables.

Je veillerai personnellement à ce qu’ils soient punis et leurs auteurs condamnés. pic.twitter.com/ZpXBZ6T2ox