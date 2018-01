Carla Bruni: "La noche que conocí a Nicolás Sarkozy, acabamos juntos en la cama"

La top model, actriz, compositora, cantante y ex primera dama de Francia Carla Bruni contó este lunes durante a su paso por El Hormiguero que después de la sena en la que conoció al que hoy es su marido, se fueron juntos (y solos de allí). Tres meses después de aquella primera noche, se casaron. "Creo en el flechado, el flechazo, existe; Y Nicolás (Sarkozy) es mucho más atractivo en pesona", aseguró.

Según publica Informalia, la italiana, que está en España de gira con su nuevo disco, toca este miércoles en Madrid y repite el jueves en Barcelona. Con motivo de la promoción de sus actuaciones, visitó Antena 3, donde contó por ejemplo que Mick Jagger, una de sus ex pareja sentimentales , "ha tuiteado" sobre su nuevo trabajo en ingles: "Estoy contentísima, me siento muy orgullosa", dijo Carla Bruni al hablar con Pablo Motos. Por cierto que en determinados medios se ha criticado al presentador por tratar a su invitada como mujer de Sarkozy.

La cantante, que cumplió 50 años a finales de diciembre, reconoció que conoció a Nicolás Sarkozy, 13 años mayor que ella, en una cita a ciegas, en una cena un poco preparada. "Fue un amigo personal común, un día me llamó por teléfono y me dijo: '¿Te interesa cenar con Nicolás Sarkozy?', que ya era presidente? Dije: 'De acuerdo, y luego buscamos fechas, porque como era presidente estaba muy ocupado, y no conseguíamos una fecha. Tardé dos meses, y al final conseguimos una fecha, pero entre la primera llamada y la fecha se había divorciado y por tanto vino solo. De repente estábamos los dos solteros... Y nos fuimos juntos de la cena", desveló la modelo. "Lo había visto en televisión desde hace tiempo pero cuando le vi en persona me pareció increíblemente mucho más atractivo y me enamoré así, de golpe", confesó.

A los tres meses, el que fuera presidente de Francia y la italiana se casaron. "Era difícil permanecer como novia con un hombre de su posición. Yo procedo del mundo del show business. Fui maniquí, o modelo, he sido cantante, y quería también tranquilizarle, tranquilizar a los franceses que no pensaran que era una loca. Y estábamos tan enamorados, tan seguros de ese amor, que en el fondo dijimos: '¡Adelante!". Llevan diez años juntos y tienen una hija de seis años.

Sobre su etapa como Primera Dama de Francia recuerda que "fueron cinco años magníficos para un ser humano", y resalta "haber tenido muchas oportunidades de ayudar a tanta gente", explica. "También conocí a personas extraordinarias. Hay mucha gente anónima que son extraordinarios. Tuve la suerte de conocer a Nelson Mandela, fue un momento maravilloso".