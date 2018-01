La embajada americana más cara del mundo que será inaugurada en Londres y Donald Trump detesta

"El motivo de la cancelación de mi viaje a Londres es que no soy un gran fan de que la administración de Obama haya vendido la que quizás es la mejor ubicada y hermosa embajada en Londres a cambio de migajas".

Así fue como en la noche del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó su decisión de cancelar su viaje a Reino Unido, el cual estaba programado para febrero, según recoce BBC Mundo.

En la agenda del presidente Trump estaba la inauguración de la nueva embajada estadounidense en Londres, la cual abrirá sus puertas sin la presencia del mandatario.

En su cuenta de Twitter, Trump criticó que el gobierno de Estados Unidos haya invertido, dijo, US$1.200 millones en la nueva sede, ubicada en el barrio Nine Elms, al suroeste de Londres.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!