Brexit: La Unión Europa endurece ahora las condiciones de salida del Reino Unido

A falta de un par de meses para que se reanuden las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, desde Bruselas ya se empiezan a poner claras condiciones para llegar a un acuerdo cuanto antes sobre el periodo de transición de casi dos años que se implantará tras el Brexit.

Según revelaba este 16 de enero de 2018 el periódico «The Guardian» y recoge Iván Alonso en 'ABC', los negociadores europeos pretenden endurecer los términos para esa fase que debe concluir como máximo en diciembre de 2020.

Las demandas del propio negociador jefe de la UE, Michel Barnier, incluyen -según el rotativo- la insistencia por parte de la Comisión Europea de mantener la libre circulación de personas a lo largo de ese periodo y que aquellos comunitarios que se instalen en suelo británico durante ese tiempo estén incluidos en cualquier acuerdo postBrexit y se les permita seguir residiendo en el Reino Unido sin ningún problema.

También se advierte al Gobierno británico de que podrá continuar disfrutando de los beneficios en los pactos comerciales con países que no pertenezcan a la UE solo si así lo autoriza Bruselas. Además, el Reino Unido tendrá que mantenerse dentro de los acuerdos de la política pesquera común hasta que finalice el año 2020, asunto que no entraba en los primeros cálculos del Ejecutivo de May, que quiere tomar el control de este sector cuanto antes.

De todas formas, ambas partes parecen confiadas en negociar de forma rápida los términos para el período de transición. Algunos analistas señalan que este capítulo podría quedar cerrado antes de mediados de año para centrarse así en la futura relación económica.

Presiones externas

Al Gobierno británico, revela el rotativo, se le ha presentado un problema que no esperaba: la presión de Noruega a la Unión Europea. Oslo advierte de que puede replantearse su actual relación con la UE si el Reino Unido consigue un trato especial, como tener acceso al mercado único solo en sectores clave. Una oferta demasiado generosa podría empujar al país escandinavo a renegociar sus acuerdos con el bloque comunitario volviéndose más exigente en sus peticiones.

Esta situación supone un nuevo obstáculo para el objetivo de la primera ministra británica, Theresa May, de conseguir una «relación profunda y especial» con la UE que vaya más allá de un acuerdo de libre comercio al estilo de Canadá, con el que seguirían existiendo importantes barreras al comercio de bienes y servicios que el Reino Unido no desea.

Desde Noruega insisten en que su país realiza mayores contribuciones financieras a la UE per cápita que Gran Bretaña, y que acepta la libre circulación de personas como condición para tener acceso al mercado único. A pesar de ello, no tiene derecho de decisión en las instituciones de Bruselas.

Preocupa a la UE que haya partidos euroescépticos en Noruega, como El Centro, que quieren sacar al país del Área Económica Europea y limitarse a un acuerdo de libre comercio.

«The Guardian» también desvela discrepancias entre países miembros. Francia, por ejemplo, intenta frenar los intentos de varios países, entre ellos Luxemburgo, de permitir a los servicios financieros británicos algo parecido a una «puerta trasera» por la que puedan acceder al mercado único después del Brexit.

Una salida que desea el Gobierno de May para no limitar el papel de las empresas situadas en la City de Londres. A ello, sin embargo, se oponen Francia y Alemania, las dos potencias económicas de la Unión.