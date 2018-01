Theresa May crea en Reino Unido la Secretaría de Estado 'de la soledad'

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este 17 de enero de 2018 la creación de una Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil, para tratar el problema de la soledad, que afecta a más de nueve millones de personas, jóvenes y mayores, en el Reino Unido.

Según informó Downing Street, despacho oficial de la jefa de Gobierno, Tracey Crouch -de 42 años y actual secretaria de Deporte y Sociedad Civil- asumirá esta nueva función, que pretende actuar contra la soledad que "sufren las personas ancianas, los que han perdido a seres queridos y aquellos que no tienen con quien hablar".

Both proud & humbled to be appointed #loneliness minister in order to continue Jo Cox's great work & deliver recommendations of the @JoCoxFoundation working in partnership across gov, business & so many brilliant orgs/charities to combat social isolation & loneliness pic.twitter.com/6vhBcPzoFm