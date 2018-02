Tragedia Rusia: 71 muertos tras estrellarse un avión de Saratov Airlines cerca de Moscú

No hay supervivientes. Un avión de la compañía aérea Saratov se ha estrellado este domingo 11 de febrero de 2018 en las afueras de Moscú.

Las 71 personas que viajaban a bordo (65 pasajeros y 6 miembros de la tripulación) no han sobrevivido, tal y como han comunicado fuentes de Emergencia a la agencia de noticias Itar-Tass.

Las autoridades rusas perdieron el contacto con el avión, que se dirigía a la ciudad de Orsk, al sur de los Urales, tras despegar del aeropuerto internacional de Domodedovo (Moscú) a las 14.21 hora local, según ha informado la BBC.

La agencia de noticias Interfax ha apuntado que el aparato se estrelló entre las localidades de Arguntsevo y Stepanovo, en la provincia de Moscú. Lugareños de esa zona dijeron a ese mismo medio que vieron como el AN-148 caía a tierra envuelto en llamas.

El Comité de Investigación de Rusia ha anunciado al mismo tiempo la apertura de una investigación por el siniestro.

La portavoz del ente, Svetlana Petrenko, ha declarado que se ha abierto expediente por supuesta «violación de las reglas de seguridad aeronáutica y explotación de medios de transporte aéreo que ha derivado en la muerte de más de una persona».

Minutos antes, el Kremlin ha anunciado que el ministro de Transporte ruso, Maxim Sokolov, se está trasladando al lugar del siniestro para coordinar la búsqueda de todos los restos del avión, cerca de la localidad de Argunovo, según ha informado la agenia oficial de noticias RIA Novosti.

The great circle distance between Moscow (DME) and Orsk (OSW) is 1,448 km. Avarage flight time for flight #6W703 is 2h 11 min. pic.twitter.com/CJ7Pc1mmuh