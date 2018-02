"Tú no puedes ser virgen porque eres blanca",fueron las palabras que utilizó Ahmed Abdoule, de 33 años y origen somalí, al abusar sexualmente de una adolescente en Reino Unido, delito por el cual fue sentenciado a 11 años de prisión.

La víctima -cuya identidad se mantuvo en reserva- conocía a Abdoule. El sujeto la llevó a su casa y no la dejó salir a pesar de los ruegos de la joven, informó la prensa británica.

