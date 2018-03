Así es el brutal machismo que sufre la única candidata a la presidencia de Rusia

La activista norteamericana Angela Davis se preguntaba hace mucho tiempo: "¿Por qué aprendemos a temer el terrorismo pero no el racismo, no el sexismo/machismo, no la homofobia?".

Un desconocido ha tirado al suelo y arrojado agua a Ksenia Sobchak, la única mujer entre los ocho candidatos a la Presidencia de Rusia para las elecciones del 18 de marzo, en las que se da por descontada la reelección de Vladímir Putin.

La propia Sobchav ha informado en su Twitter del incidente, que se ha producido en Moscú a la salida de un acto dedicado al expresidente soviético Mijaíl Gorbachov, según recoge ElHuffPost.

"Me acaba de agredir una persona. Me empujó. Yo me caí y él me arrojó un líquido al tiempo que gritaba: 'Esto es por Zhirinovski'. Hemos llamado a la policía".

Según la agencia Interfax, el agresor, que ha sido detenido, le arrojó agua a la política (Rusia amenaza a YouTube e Instagram si no retiran videos y fotos que destapan una trama de prostitución que implica al Kremlin).

De momento se desconoce su identidad pero es presuntamente partidario del líder del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia, Vladímir Zhirinovski, también candidato a la Presidencia.