Descojone en las redes con este retrato robot de un supuesto ladrón publicado por la policía

Este martes la Policía del condado inglés de Warwickshire, Reino Unido, ha difundido un retrato de uno de los sospechosos de un robo que tuvo lugar el 5 de febrero en la ciudad de Stratford-upon-Avon.

Dos hombres entraron a una vivienda de una mujer de unos 40 años y mientras uno de ellos trataba de distraerla, el otro buscaba objetos de valor. Finalmente los dos se retiraron con el dinero que encontraron cuando la mujer se dio cuenta de que eran ladrones, según recoge RT.

La imagen del presunto delincuente ha llamado la atención de los usuarios de Twitter por un peculiar rasgo facial: la Policía dotó al hombre de una boca enorme. Algunos compararon su amplia sonrisa con la del gato de Cheshire, mientras que otros se acordaron del protagonista de dibujos animados 'Gru, mi villano favorito'.

Uno de los usuarios incluso bromeó que el hombre del retrato era el que distraía a la mujer durante el robo. Hubo también quienes sostuvieron que con una sonrisa así el hombre debía protagonizar anuncios publicitarios de dentífricos.

El usuario Joe Oliver aprovechó la ocasión para compartir un retrato hablado de otro presunto ladrón, publicado en uno de los periódicos locales. "Personalmente, sigo esperando que la Policía localice a este villano", escribió.

La Policía anticipó este tipo de reacciones y confirmó a través de su cuenta de Twitter que "esto es real" y que fue creado a partir de una descripción. Los agentes esperan que el incremento de atención hacia el inusual retrato hablado ayude a localizar al presunto delincuente de cuyo "horrible delito" fue víctima una mujer.

Personally I’m still waiting for police to track down this villain.. pic.twitter.com/nQUIwjYYxo