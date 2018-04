Karl Jakobi: "Es la primera vez que me avergüenzo de ser alemán"

El empresario alemán que intervino en un coloquio en el Círculo de Directivos de Habla Alemana para afirmar que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, debería ir a la cárcel, ha afirmado este viernes sentirse "avergonzado" después de que la justicia alemana haya dejado en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Es la primera vez en mi vida que me siento avergonzado de ser alemán. La gente ahí no tiene ni idea de lo que está pasando en España y el resultado me insulta", ha dicho Karl Jakobi en declaraciones a Rac1, según recoge El Español.