Las hostias de unos musulmanes al anciano y a su hijo por beber cerveza en la terraza del kebab

La ola de solidaridad de la sociedad belga, que se ha movilizado para defender a los inmigrantes sin papeles y para mostrar su rechazo al aprobado proyecto de ley que permite expulsar a extranjeros con permisos de residencia legal, incluso de larga duración, está ahogándola a marchas forzadas. ([VÍDEO] Así da el karateca una paliza de muerte a 4 macarras musulmanes por meter mano a su rubia esposa).

Mientras miles de familias han abierto sus domicilios a los inmigrantes para que puedan pasar la noche bajo techo, en la calle llueven las hostias que reparten los musulmanes a la primera de cambio. ([VÍDEO] Las hostias que dan unos piadosos musulmanes a varios policías franceses ¡por cerrarles una mezquita ilegal!).

SHOCKING VIDEO: Elderly man is being attacked after drinking alcohol in front of a halal food restaurant in Antwerp, Belgium. pic.twitter.com/7d1GgGQaNp