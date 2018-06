Salvini, ministro del Interior de Italia, deja en el mar otro barco con 224 migrantes: “Llevadlos a España”

Pedro Sánchez, los ministros, las televisiones, el padre Angel, Ximo Puig y todo el resto ya pueden ir preparándose porque se avecina otro 'circo' humanitario. Dicho de otro modo: una reedición del Aquarius.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, advirtió este 21 de junio de 2018 de que las ONG que operan en el Mediterráneo central para rescatar a inmigrantes “no tocarán suelo italiano”, en referencia al nuevo caso de una organización alemana que acaba de rescatar a 224 inmigrantes frente a Libia.

El líder de la LIga, que entre otras cosas apoya a los separatistas catalanes, intervino en sus ya habituales directos en las redes sociales para explicar qué está sucediendo con el barco con bandera holandesa Lifeline, operado por la ONG alemana Mission Lifeline, que ha rescatado a 224 inmigrantes y les acusó de no respetar las ordenes de la Guardia Costera italiana y libia.

LIFELINE urges a Port of Safety for 226 people rescued in international waters, in line with international law. The LIFELINE was the best equipped asset on scene, due to a situation in need of immediate response, ppl had been taken on board. #apriamoiporti https://t.co/jUNNUQszF6