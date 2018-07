Dimite David Davis, el ministro británico para el Brexit

La sorpresa saltó anoche en Londres. El ministro británico para el Brexit, David Davis, anunciaba su dimisión pocos días después de que la primera ministra británica, Theresa May, lograra un acuerdo con su Gobierno en torno a la posición negociadora «colectiva» del Reino Unido en el Brexit, según informó anoche la cadena BBC. David Davis fue nombrado ministro británico para el Brexit en 2016 y hasta ayer ha sido el responsable de negociar la retirada del Reino Unido de la UE, según ABC.

Las reacciones a la dimisión de Davis no se hicieron esperar. El parlamentario conservador Peter Bone se posicionó a favor del ministro británico para el Brexit al señalar que Davis ha «hecho lo correcto». Por su parte, el congresista del Partido Laborista Ian Lavery aseguraba que «esto es un caos absoluto y Theresa May no tiene autoridad». La dimisión de David Davis se produce cuando Theresa May se prepara para enfrentarse hoy a la Cámara de los Comunes y luego a los parlamentarios para discutir su plan para el Brexit.

Davis deja el Gobierno de la «premier» británica después de que el pasado viernes los ministros acordaran un plan de futura relación con la UE que contempla la creación de un mercado común de bienes, lo que había sido criticado por los «tories» partidarios de un «Brexit radical».

