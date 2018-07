Donald Trump 'Superstar': abronca a los aliados y redobla sus exigencias en la Cumbre de Bruselas

Llamó "morosos" a sus aliados por no gastar todo lo que se comprometieron a gastar en Defensa hace cuatro años. Acusó a Alemania de ser "prisionera" de Rusia. Y hasta espetó en la sala, justo antes de salir a un encuentro bilateral, que dedicar un 2% del PIB no es suficiente para los miembros de la OTAN, sino que debería aumentarse hasta el 4%.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto este 11 de julio de 2018 durante la primera jornada de la cumbre de líderes de la OTAN que los países miembros eleven su gasto militar hasta el 4% de sus respectivos PIB, frente al 2% que se acordó en la cumbre de Gales de 2014 y que los países aliados están esforzándose por conseguir.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders añadió que Trump ya hizo esa propuesta durante la cumbre de la OTAN del año pasado.

Todo el comentario de Pedro Sánchez, en la OTANel presidente socialista del Gobierno español, ha sido: "Comprendo las demandas de Donald Trump sobre Defensa".

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.