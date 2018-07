Un ministro británico regaña a Trump: ”¿Dónde están sus modales, señor presidente?"

En sociología, los modales son las normas de conducta que ejecutadas demuestran que una persona es correcta, educada y refinada, y que se usan para exteriorizar el respeto hacia otras personas. Son como las leyes que codifican o establecen una norma para la conducta humana,​ pero se diferencian de las leyes en que no existe un sistema formal para sancionar transgresiones, que no sea la desaprobación social, según wp.​

La codificación de los modales es un hecho histórico, que en occidente ocurre durante el Renacimiento. Erasmo de Róterdam escribió una obra sobre las buenas maneras o modales llamada De civilitate morum puerilium (1530), donde se indica desde el comportamiento y uso correcto de utensilios en la mesa (como el tenedor, la servilleta y el plato), hasta el tipo de conversación que debe tenerse de acuerdo al menú servido. Algunos de los manuales más destacados de la época son Il Galateo (1558) de Giovanni della Casa, y Il Cortegiano de Baltasar Castiglione.

