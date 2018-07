Theresa May confiesa que Trump le dijo que debería demandar a la Unión Europea

La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar, en la actualidad, un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada, según wp.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante una conferencia de prensa el pasado 13 de julio que le había dado una recomendación a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, quien encontró ese consejo demasiado "brutal", según rt.

Este domingo 15 de julio de 2108, la mandataria británica ha revelado en un programa de la cadena BBC que el inquilino de la Casa Blanca le comentó que "debería demandar a la Unión Europea, no entrar en negociaciones".

Antes de realizar esta visita oficial, Trump criticó en varias ocasiones la postura de May respecto a la salida de Reino Unido de la UE, como cuando aseveró que su plan de 'Brexit' no es el que votaron los británicos en el marco de la reciente cumbre que la OTAN celebró en Bruselas (Bélgica).

UK Prime Minister Theresa May says Donald Trump told her to "sue the EU" https://t.co/ua2BkVnhgF pic.twitter.com/sjan2qwTCi