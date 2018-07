Mundial 2018: Los franceses no saben ganar, y estos vídeos los demuestran

Las fuerzas del orden han tenido que intervenir esta noche en varias ciudades de Francia en el marco de las celebraciones por la victoria de su selección en el Mundial de Rusia, tras los destrozos de diversos grupos de alborotadores.

En París, uno de los comercios de los Campos Elíseos, Publicis, ha sufrido enormes destrozos después de que una treintena de individuos encapuchados entrara con botellas de alcohol y rompiera buena parte de las instalaciones, según atestiguan varias fotografías en redes sociales y recoge María De Sancha Rojo en huffingtonpost.

Según el canal BFMTV, los antidisturbios frenaron al grupúsculo unos 15 minutos después de los hechos usando gases lacrimógenos y procedieron a evacuar esa zona de la avenida, cerca del Arco del Triunfo.

In #Paris, thirty young people break and loot the #Drugstore Publicis of the Champs-Elysees and face the police, while hundreds of thousands of people celebrate the #Frenchvictory at the World Cup football.😱😡🤔 pic.twitter.com/I8MW1AagZh