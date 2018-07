España supera ya a Italia en llegadas de migrantes que cruzan desesperados el Mediterráneo

El 'efecto llamada' provocado por el circo montado en el puerto de Valencia por el Gobierno socialista es evidente. Desde que esta Pedro Sánchez en Moncloa arriban 220 'sin papeles' al día.

Y las cifras se acumulan. España superó este fin de semana a Italia en el número de inmigrantes que llegan a territorio europeo tras atravesar el Mediterráneo, alerta este 18 de julio de 2018 la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Desde el 1 de enero hasta el 15 de julio, 18.016 migrantes tomaron la ruta occidental (que une Marruecos o Argelia con España) para alcanzar las costas europeas, mientras que 17.827 atravesaron el mar por la ruta central (entre Libia e Italia).

Entre el 1 y el 15 de julio pasados llegaron a España 2.940 migrantes a través del mar, mientras que 1.250 lo hicieron a territorio italiano. En los últimos cinco meses una media de 54 personas fueron rescatadas del mar mientras intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a nuestro país.

Sólo en los últimos 45 días, 9.866 migrantes alcanzaron las costas españolas, lo que significa una media de 220 por día. Otros 2.874 intentaron entrar en España a través de Ceuta y Melilla en 2018.

