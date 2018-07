Estalla la indignacion popular contra el Gobierno de Grecia por su incompetencia frente a los letales incendios

Es pavoroso y se entiende la indignación de la gente, porque el izquierdista Gobierno de Grecia parece totalmente impotente frente a una tragedia, que ni siquiera fue capaz de prever.

La Cruz Roja ha encontrado una de las escenas más terribles de los incendios que arrasan desde ayer la costa al noroeste de Atenas. De los 76 muertos, 26 han sido encontrados abrazados mientras intentaban escapar de las llamas.

El número de fallecidos asciende ya a 74, según informaciones del alcalde de Rafina, una ciudad portuaria en el epicentro de la catástrofe, mientras que hasta ahora se han contabilizado 187 heridos,de las cuales 81 siguen hospitalizados y diez graves. Entre los heridos hay 23 menores según los últimos datos de Protección Civil.

Según el servicio de emergencias, once de las personas heridas se encuentran en estado crítico y se teme que el número de víctimas mortales aún sea mayor, ya que todavía hay muchas viviendas incendiadas a las que no han podido acceder debido a las altas temperaturas que reinan en su interior.

Todas las víctimas han sido halladas en el área comprendida entre el puerto de Rafina, a unos 30 kilómetros de Atenas, y Nea Makri, situada unos diez kilómetros más al norte.

La zona no solo es lugar de residencia de muchas personas que se desplazan a diario a Atenas, sino también destino de fin de semana y de veraneo de los atenienses. En toda la costa oriental hay numerosos cámpines, y el puerto de Rafina es punto de partida para los ferris a una serie de islas del mar Egeo.

Un ciudadano griego, Manolis Tyrakis ha informado al HuffPost que lo que ha encontrado le ha "roto el corazón": "Había aún llamas, deben haberse quemado mil casas, coches vacíos porque la gente los ha abandonado y ha salido corriendo... Nunca había visto un incendio así, que quemase barrios enteros".

La mayoría de las personas fallecidas han quedado atrapadas por las llamas en sus casas o en sus automóviles, o intentaron huir del fuego echándose al mar, pero acabaron ahogándose.

Las víctimas se habían abrazado unas a otras y al parecer intentaron huir sin éxito de los edificios colindantes que ya eran pasto de las llamas.

Especialmente trágica es la circunstancia de que el terreno en cuestión se encontraba tan solo a 30 metros del mar, distancia que las víctimas no lograron superar con vida.

Según el servicio de bomberos, actualmente todavía hay tres incendios en curso en la región capitalina de Atica, pero también hay grandes frentes en otras regiones del país, particularmente en la zona de Corinto, en el Peloponeso, así como en la isla de Creta.

Las tareas de extinción han continuado durante toda la noche pero se han visto dificultadas por los fuertes vientos que alcanzaron fuerza siete en la escala de Beaufort.

Centenares de bomberos siguen intentando controlar los siete fuegos que asolan Grecia desde el mediodía del lunes pero resulta complicado por vientos de fuerza siete en la escala de Beaufort. Pero las tareas de extinción se están complicando debido a las temperaturas que han vuelto a dispararse por encima de los 40 grados y los fuertes vientos con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora.

Uno de los incendios, originado a unos 50 kilómetros de Atenas, ha provocado la evacuación de tres pueblos reducidos a cenizas y el cierre al tráfico durante 17 kilómetros de la autopista de Olympia, que conecta la capital con el Peloponeso, para evitar que queden conductores atrapados.

En estos momentos en los tres principales frentes -el este de Atica, la zona de Kineta, en el oeste de esa región, así como en Corinto y Creta hay desplegados seis helicópteros y tres aviones, así como centenares de bomberos con medios terrestres.

Según informó el alcalde de Rafina, Evánguelos Burnús, al menos 500 casas y 200 vehículos han sido dañados en mayor o menor medida por las llamas.

Burnús ha señalado en declaraciones a ERT que la operación de evacuación por mar emprendida ayer continúa y los barcos de la Guardia Costera siguen desplazando a numerosos residentes de Rafina hacia otras zonas seguras.

Un helicóptero ha rescatado a dos daneses que nadaban en el mar, un ferry a una familia, una pareja con tres niños, y después a otras siete personas.

El Gobierno no tiene constancia de que haya fallecidos españoles entre las víctimas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además la Embajada de España en Grecia ha escrito en Twitter que no hay ningún español herido.

Nos pensées vont à la Grèce et aux victimes des terribles incendies. En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide.