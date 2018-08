Desnudo y encerrado en un baño, un capitán del Ejército británico destruye una pared

Un capitán del Ejército británico se ha vuelto una sensación en las redes al protagonizar una escena parecida a la de la huida de un reo de una prisión. El mando militar, que dormía profundamente tras una celebración regada de alcohol, fue encerrado y desnudado por soldados en un cuarto de baño, recoge Military Times. El suceso tuvo lugar en Carver Barracks, en el sureño condado inglés de Essex, según rt.

Tras la fiesta, la pesadilla. "Cuando se despertó, comenzó a golpear la puerta, gritando a los tipos para que le permitieran salir", explicó uno de los presentes a Daily Mail. "Le respondieron que solo lo dejarían salir si les hacía un aumento salarial", añadió.

