Así de terrible es la relación entre el príncipe Carlos y sus hijos, William y Harry

"Mi madre acababa de morir y yo tuve que caminar un largo trayecto detrás de su ataúd rodeado de miles de personas que me estaban observando y mientras millones más lo miraban por televisión. No creo que ningún niño debería ser sometido a eso, bajo ningún tipo de circunstancia. No creo que eso sucedería hoy en día", manifestó el príncipe Harry en el aniversario número 20 de la muerte de Lady Di dejando entrever por primera vez el gran enojo que esto le provocó con su padre por haber manejado la situación de esta manera.