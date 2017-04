Donald Trump amenaza ahora con tomar medidas para echar a Al Assad del poder en Siria

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha asegurado que no existe solución política alguna para el conflicto en Siria «si el presidente Bashar al Assad continúa en el poder» y ha expresado que las autoridades estadounidenses están dispuestas a «hacer algo más» al respecto.

Haley, en una entrevista de la cadena de televisión CNN, ha advertido de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesta a poner en marcha una serie de operaciones en Siria, donde la salida del poder del dirigente sirio se ha convertido en una prioridad para Washington.

El viernes, Trump ordenó un ataque aéreo contra la base de Al Shairat en respuesta a un ataque químico atribuido a Damasco.

Eso en relación con el que supone el primer golpe directo de Estados Unidos contra el régimen sirio desde que comenzó la guerra.

El miembro de la delegación de Siria ante la ONU Mounzer Mounzer ha asegurado en el marco de una sesión especial de Naciones Unidas sobre Siria que Damasco no ha utilizado armas químicas y que «nunca las usaría en operaciones contra grupos de terroristas».

«Debemos asegurarnos de que nos movemos hacia una solución política que nos permita hallar al fin la paz en la región», ha asegurado la embajadora estadounidense, que ha señalado que «todas las partes se darán cuenta de que Al Assad no es el líder que Siria necesita».

«Hay múltiples prioridades en la zona. Una es lograr la salida de Al Assad del poder. Otra es acabar con el grupo terrorista Estado Islámico. También hay que deshacerse de la influencia iraní. Es una situación complicada», ha explicado.

El ataque de Estados Unidos

El 8 de abril de 2017, el secretario de Estado, Rex Tillerson, mantuvo una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, sobre la situación en Siria. «Lavrov ha señalado que realizar un ataque en un país cuyo Gobierno está luchando contra el terrorismo sólo juega en favor de los extremistas y crea una mayor amenaza a nivel regional e internacional», ha informado Tillerson.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha denunciado el ataque de Estados Unidos y ha señalado que constituye una «agresión contra la soberanía», así como «una violación del Derecho Internacional».

Trump, por su parte, ha felicitado a los militares por representar «tan bien» a Estados Unidos en el marco del bombardeo contra la base militar en Siria, que se saldó con la muerte de nueve personas.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.