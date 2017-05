Niqabs fuera: la foto que sintetiza la derrota de los fanáticos del ISIS

Hasta ahora, Al Raqqa se había considerado el baluarte del Estado Islámico en Siria. Sin embargo, con el paso de las semanas, el avance de las tropas aliadas está surtiendo efecto y, cada día, los islamistas pierden terreno en su feudo de los últimos años.

El ISIS está abandonando paulatinamente la ciudad y sus banderas negras están dejando paso a fotos de milicianos de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), ya en terreno recobrado.

Este 5 de mayo de 2017, una imagen condensa como ninguna esa situación del Daesh arrinconado: es la foto tomada por el reportero de la Agencia AFP Ayman Al Mohammad, en la que se ve a miembros de las FDS caminando entre niqabs abandonados, jirones de tela negra llenos de polvo, aún calientes, vestidos unas horas antes por las mujeres sometidas a la sharia o ley islámica del ISIS.

Ya no hay que lucirlos más. Ya no hay quien castigue a las mujeres por no ponerse ese velo que deja ver apenas unos centímetros de ojos asustados.

El Estado Islámico tiene entre 3.000 y 4.000 combatientes en Al Raqqa, aunque centenares ya han comenzado a abandonar la ciudad ante la posibilidad de una ofensiva, según indicó hoy mismo el Pentágono.

El coronel John Dorrian, portavoz de la misión en Irak y Siria contra el grupo yihadista, indicó que calculan que el EI tiene miles de combatientes preparados para defender el último gran bastión del en la cuenca del Éufrates y el Tigris.

"Creemos que el EI tiene entre 3.000 y 4.000 combatientes en Al Raqa, incluidos combatientes extranjeros y varios líderes. Estas es una ciudad con un significado especial para el enemigo. La consideran la capital en Siria, por lo que no será una batalla sencilla".

Estados Unidos prepara junto con milicias aliadas kurdos-árabes de las Fuerzas de Siria Democrática la ofensiva para tomar Al Raqqa, en la que podrían participar de algún modo fuerzas turcas, que mantienen una postura recelosa hacia Washington por su cercanía a los kurdos.

Dorrian aseguró que el FSD ha continuado esta semana despejando zonas al norte de la ciudad y mantiene la presión para librar Al Tabqa, plaza clave para sostener un asedio efectivo a la ciudad fuerte del EI en Siria.

El portavoz aseguró que el Daesh prepara la batalla en Raqqa, capital de facto autoproclamado y menguante califato, con la construcción de taludes, trincheras, túneles, bombas trampa, explosivos improvisados y conductores suicidas.

"Creemos que ésta será una batalla muy peligrosa y difícil cuando comience".

El ISIS ha perdido también el control de la mayor parte de la ciudad iraquí de Mosul, aunque sigue acosando a las fuerzas iraquíes que intentan mantener un perímetro de seguridad en una ciudad de la que perdieron el control en el verano de 2014 y cuya toma ha sido la batalla más dura contra los yihadistas hasta la fecha.