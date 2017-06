Donald Trump: "El boicot a Qatar podría ser el principio del fin del horror del terrorismo"

No se anda por las ramas Donald Trump. Y tampoco parece que le tiemble la mano .El presidente estadounidense ha destacado este 6 de junio de 2017 que durante su encuentro con los líderes árabes en Arabia Saudí estos ya apuntaron a Qatar como país que financiaba el terrorismo (La Bolsa de Qatar se hunde un 7,27% tras la crisis abierta con Arabia Saudí).

Ha considerado Trump que la ruptura de relaciones con este país por varios de sus vecinos del Golfo podría ser «el principio del fin» de esta lacra (Arabia Saudí, Egipto, EAU y Bahréin cortan relaciones con Qatar por apoyar el 'terrorismo islámico').

This is what how #Qatar has been doing it by hosting extremism #Taliban to support horror and fear and export it 2 a global terrorism weapon pic.twitter.com/DW2YvCYUmm