"Podemos apoya a grupos que matan a gais y maltratan a mujeres"

La entrevista es larga y detallada. Se la hace David Alandete este domingo 2 de julio de 2017 en 'El País' y en ella, Yair Lapid (Tel Aviv, 1963), que fue periodista de éxito en televisión y a pesar de llevar sólo en política sólo cinco años y medio, ha sido ministro de finanzas y ahora líder de la facción centrista de la oposición, habla de todo y sobre todo de Israel.

Fundador del partido Yesh Atid (Hay Futuro) en 2012, irrumpió en la escena política israelí con la propuesta de reformar el Estado para erradicar la corrupción y que los judíos ultraortodoxos (10% de la población) cumplieran con las mismas obligaciones que los demás, servicio militar incluido.

Hoy, se alza como el representante en Israel de la ola centrista que está acabando con el bipartidismo en buena parte del mundo y como la única opción, si hubiera elecciones anticipadas, de desbancar al derechista Benjamín Netanyahu.

Si quieres ller la entrevista completa, pincha aquí. Nosotros nos hemos limitado a recoger dos párrafos que arrojan luz sobre Pablo Iglesias y sus compinches y que deberían obligar a reflexionar a buena parte del periodismo español:

P. Ha mencionado a Podemos. En Europa, los nuevos partidos populistas como Podemos han convertido la crítica a Israel en una parte central de su política exterior. Están en los parlamentos. ¿Qué les diría?

R. Esta semana se celebra en Madrid el orgullo gay. Que me explique Podemos cómo puede apoyar a la gente que cuelga a homosexuales de postes de teléfono, que piensa que está bien maltratar a las mujeres, que queman iglesias y sinagogas y que piensan que está bien matar a los judíos porque son judíos y a los cristianos porque son cristianos.

P. ¿Habla de Irán?

R. Hablo de Hamás y de Hezbolá, que comparten la misma ideología que Irán. Investigue lo que dicen grupos que operan entre los palestinos, como Yihad Islámica, sobre los homosexuales, o sobre la liberación de la mujer. En el manifiesto de Hamás, que gobierna Gaza, se dice que hay que matar a los judíos para liberar Palestina. Y Podemos y una parte de la izquierda europea se alinean con esto en contra de un país que tiene un orgullo gay más grande que el de España, pionero en la liberación de la mujer, que es, en unas circunstancias muy difíciles, una democracia vibrante en la que, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha enviado a un ex primer ministro a la cárcel por corrupción. Si no fuésemos una auténtica democracia ¿cómo sería posible eso? Espero que ese tipo de actitudes de Podemos sean el resultado de la más completa ignorancia.

P. Pero ¿por qué entonces la izquierda se ha alineado con este tipo de críticas hacia Israel?

R. Esos grupos terroristas, que son solo una pequeña parte de los palestinos, decidieron centrarse desde un principio en la izquierda, empleando conceptos como libertad, igualdad y derechos humanos, que tienen mucha resonancia dentro de la izquierda radical. Es su mitología. El terrorismo islámico usa un vocabulario que le ha robado a Martin Luther King, a Karl Marx, a Lenin y a Fidel Castro, y atraen a la izquierda radical hacia su causa. Creen, como decía, en matar a los homosexuales, en pegar a las mujeres. Eso no se sabe en Europa: no están a favor de que haya dos Estados, no quieren un Estado Palestino junto a Israel. Quieren solo un Estado Palestino, sobre las cenizas de Israel.