Caza y muerte de tres terroristas árabes en la Explanada de las Mezquitas

No le tiembla la mano a Israel frente al terrorismo. Es el judío un pueblo con espantosos recuerdos y con la misma ferocidad con la que los soldados israelíes persiguieron a los tres asesinos que habían matado a dos policías, las autoridades aplican la ley.

La Explanada de las Mezquitas de Jerusalén mantiene cerradas sus puertas por segundo día consecutivo, como medida excepcional que Israel tomó este 14 de julio de 2017 tras el ataque en la Ciudad Vieja que causó la muerte de dos policías.

Es la primera vez en la historia reciente en que se decreta una prohibición de este tipo en viernes de rezo musulmán.

Este sábado los comercios de la Ciudad Vieja, que ayer se mantuvieron cerrados durante toda la jornada, han vuelto a reabrir sus puestas ante una todavía escasa afluencia de turistas y una fuerte presencia policial tanto en las callejuelas de la ciudad amurallada, en el este ocupado de la Ciudad Santa, como en sus accesos.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cancelar la medida y, según la agencia de noticias Wafa, demandó al gobierno jordano, custodio del lugar según el status quo, que medie con Israel para su reapertura.

Netanyahu declaró durante su reunión de urgencia con el gabinete de seguridad que "el Monte del Templo (denominación judía de la explanada) estará clausurada hasta mañana, para facilitar la investigación policial.

El viernes por la mañana, tres árabes israelíes armados con pistola y ametralladoras Carl Gustav salieron del recinto sagrado y abrieron fuego contra los policías apostados cerca de la Puerta de los Leones, matando a dos de ellos a quemarropa.La ametralladora Carl Gustav es un arma fácil de fabricar y sencilla a la hora de sustituir sus piezaz.

Los atacantes, árabes de entre 19 y 29 años con ciudadanía israelí y originarios de Umm al Fahm, de la provincia norteña de Haifa, también llevaban cuchillos.

En la filmación que adjuntamos se ve como los terroristas emergen de la zona de la mezquita y disparán por la espalda, a escasa distancia sobre los agentes. Después, hay imágenes de la persecuicón y todo termina con la muerte de los terroristas, uno de los cuales, ya herido, vuelve a levantarse e intenta correr, momento en que lo cosen a balazos varios soldados.

Los dos policías israelíes fallecidos son dos jóvenes oficiales de origen druso:

Confirmed. Two #Israel police officers killed in #JerusalemAttack identified as Hayil Stawi and Kamil Shnan. pic.twitter.com/M5l6T6uIQW