Donald Trump amenaza a Corea del Norte con "un fuego y una furia nunca vistos en el mundo"

Corea del Norte aseguró este 9 de agosto de 2017 que tiene entre manos un plan para atacar con misiles balísticos las bases estadounidenses en la isla de Guam, un importante enclave militar de Washington en el Pacífico.

Esta nueva escalada verbal del régimen liderado por Kim Jong-un se conoce apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Pyongyang de "una furia y un fuego jamás vistos en el mundo" si sigue con sus amenazas.

El presidente de Estados Unidos ha endurecido su discurso contra el régimen de Corea del Norte.

"Será mejor que Corea del Norte no haga más amenazas a Estados Unidos", ha advertido Trump, durante una reunión en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey) en la que, de brazos cruzados y con un tono contundente, ha deslizado la posibilidad de una acción militar contra el país asiático.

"Se encontrarán con un fuego y una furia nunca vistos en el mundo", ha añadido el presidente norteamericano, en unas declaraciones captadas por las cámaras presentes en la sala.

After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!