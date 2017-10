Las milicias apoyadas por EEUU reconquistan Raqqa, 'capital' del ISIS en Siria

A todo cerdo le llaega su San Martín.

Las milicias respaldadas por Estados Unidos han tomado el control de la ciudad de Raqqa, capital del autodenominado «califato» de Daesh en Siria desde hace más de tres años.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de milicias kurdas y árabes respaldadas por una alianza internacional encabezada por Estados Unidos, han estado luchando contra el autodenominado Estado Islámico dentro de Raqqa desde junio de 2017.

#SDF control 90% of #Raqqa; fully take Al-Naim circle, once infamous #ISIS setting for public executions/murder. #defeatDaesh @CJTFOIR pic.twitter.com/LHVSpMc4Qi