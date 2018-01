Uno de los verdugos más bestiales del Estado Islámico pagó soborno y está libre

Uno de los verdugos más conocidos del Estado Islámico (EI), Abu Omer, atrapado el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad iraquí de Mosul, fue puesto en libertad por sus captores poco después de la detención.

Las autoridades han confirmado que el muftí terrorista pagó 7.500 dólares por su libertad y desapareció del cuartel policial con una moto que había dejado cerca al ser arrestado, recoge Ayn Al Iraq News.

El verdugo del EI es reconocible por su larga y blanca barba y habría participado en la muerte por lapidación de varias personas, además de haber presenciado otras ejecuciones públicas.

Abu Omer, aka “White Beard” feared executioner of ISIS is in custody and he’s responsible for one of the most horrific events known since the rise of ISIS. May he rot in hell!! Aloha Snackbar!!!!https://t.co/MeBFo1UKfH pic.twitter.com/rbniD6jH6z