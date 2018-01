Ekhlas: "Me violó todos los días durante seis meses"

Ekhlas vive actualmente en un hospital psiquiátrico en Alemania. No es lo ideal, pero al menos es mucho más seguro que su último destino en el norte de Irak.

En agosto de 2014 su aldea, un poblado habitado por la minoría yazidie, fue atacada por fanáticos musulmanes del Estado Islámico. A muchos de sus habitantes les dispararon y los mataron. Mujeres y niños fueron capturados.

Ekhlas tenía 14 años. Ella y su familia trataron de escapar por las montañas, pero no llegaron muy lejos.

Cuando atraparon a su familia, los militantes de Daesh la separaron de su madre, secuestraron y metieron a una prisión.

"Nunca olvidé esos gritos. Decía 'Mamá, mamá...'" pero no pudimos hacer nada».

«Todo lo que escuchaba eran gritos, llanto, todos estábamos hambrientos, no alimentaban a nadie. Vi a un hombre de unos 40 años sobre una niña de unos 10. La niña gritaba:

Una vez prisionera, uno de sus militantes se acercó al grupo de niñas y adolescentes.

«Él me escogió entre 150 niñas. Era tan feo, como una bestia, con pelo largo. Olía tan mal... tenía tanto miedo que no podía ni mirarlo. Me violó todos los días, durante seis meses. Traté de matarme».