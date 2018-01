Un niño sirio y otros 9 refugiados mueren congelados en las montañas de Líbano cuando huían de la guerra

Es el equivalente en tierra de aquel Aylan, que apareció varado en la playa de una isla griega. En la fotografía, el niño sirio aparece junto a dos adultos igualmente anónimos, todos apenas vestidos.

Según fuentes del ejército del Líbano, que halló sus cuerpos, los tres fallecidos integraban un grupo de desplazados mayor, 10 de los cuales murieron intentando huir de Siria bajo una tormenta gélida.

Bodies of 12 #Syria -n refugees, among them 3 children, who crossed into #Lebanon in an attempt to sneak into Lebanese territory have been found frozen in a mountainous area near the border with Syria, state news reported. pic.twitter.com/Tc7bMjnovA

Las imágenes terribles imágenes ya están circulando en la redes sociales bajo mensajes de condena.

"El Ejército libanes salvó a otros seis desplazados sirios, uno de los cuales murió posteriormente en el hospital por hipotermia", reza parte del comunicado difundido por las autoridades gubernamentales.

Nine bodies of #Syrians frozen to death while trying to cross into #Lebanon were found close to the border. Two innocent children were among the victims. How shocked, and depressed and saddened and frustrated and angry I am.. Words fail me #Refugees #Syria pic.twitter.com/I3dneX1VV3