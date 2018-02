Mujeres musulmanas denuncian ser víctimas de acoso sexual durante su peregrinación a La Meca

Mujeres musulmanas han comenzado a denunciar, a través de las redes sociales, que han sufrido casos de acoso sexual en la peregrinación a La Meca, el lugar más sagrado para el islam, que se han extendido bajo la etiqueta #MosqueMeToo (mezquita yo también).

Estos casos han ganado una rápida y amplia difusión en las redes en la región árabe con la etiqueta creada hace una semana por la periodista y activista feminista egipcia Mona Eltahawy, en adaptación de #MeToo, asociada al movimiento de rechazo al acoso sexual en todo el mundo.

La activista egipcia creó la etiqueta después de que una mujer paquistaní contara en Twitter que había sufrido tocamientos durante la circunvalación a la Kaaba, la piedra negra de La Meca hacia la que los musulmanes de todo el mundo se orientan para realizar sus plegarias.

La propia Eltahawy fue víctima de abusos sexuales en la peregrinación a La Meca en 1982, cuando tenía 15 años de edad, y relató su caso en un libro publicado en 2015.

"Es difícil hablar sobre acoso en lugares sagrados. Espero que todas las que lo estamos contando podamos ser de ayuda a aquellas que por cualquier razón no puedan hablar ahora", escribió Eltahawy en Twitter.

La periodista explicó que creyó necesario hacer una nueva etiqueta porque el #MeToo se popularizó a raíz de los casos de abusos a actrices de Hollywood, por lo que muchas mujeres podrían no sentirse incluidas en un movimiento surgido en un entorno a mujeres blancas, ricas y occidentales.

a young guy touched my body just next to Al-Masjid Al-Nabawi in Medina, Saudi Arabia. I was 15 years old and he was in his 20s.

I thaught Madina is a safe city, but I was wrong.

I'll never forget and forgive.#MosqueMeToo — روباه‌دخت (@rubahdokht) 9 de febrero de 2018

La iniciativa ha recibido incontables muestras de apoyo y ha incentivado a otras mujeres a compartir experiencias similares.

No obstante, también ha generado numerosas críticas, según la propia activista, que asegura que le han insultado y acusado de querer destruir el islam, o incluso de querer ganar notoriedad con esta campaña.

"Leo acerca de #MosqueMeToo. Me trae horribles recuerdos durante el Haj de 2010. La gente piensa que La Meca es el lugar más sagrado para los musulmanes, así que nadie haría algo malo. Completamente equivocado".

Had to stop going for Taraweeh and Qiyam one Ramadan because of some gentlemen. Stayed mum because I thought no one'd believe me, or I'd be accused of having an overactive imagination. #MosqueMeToo is our skeleton in the closet. — Kali (@maimoonarahman) 6 de febrero de 2018

Otra denuncia que un chico joven tocó su cuerpo cerca de la Mezquita del Profeta, en Medina.

"Tenía 15 años y él tenía unos 20. Creí que Madina es una ciudad segura, pero estaba equivocado. Nunca olvidaré ni perdonaré".

Una internauta asegura:

"el acoso sexual durante el Haj es muy común, especialmente durante el tawaf [el ritual por el que los musulmanes han de circunvalar la Kaaba]. Las mujeres son manoseadas y apretujadas constantemente,y hablo por experiencia".

Las autoridades de Arabia Saudí no han hecho ningún comentario o alusión a estas denuncias por el momento.

Me too! I was there for umrah and I was only a teen. Believe me, us women experience those things more than once in our lives. We can differentiate between harassment and accidents! When they reach out for you more than once, it is certainly not by accident. — Zaza Ali (@zazaxmilesoff) 8 de febrero de 2018

Todos los años cerca de dos millones de musulmanes de todo el mundo participan en el Haj, la peregrinación que los creyentes deben realizar de forma obligatoria por lo menos una vez en la vida, si tienen medios y salud para llevarla a cabo, y que tiene lugar en unos días concretos del último mes del calendario islámico.

El resto del año, los fieles pueden realizar la llamada peregrinación menor o "umra", que no es obligatoria, y que congrega a cada día a miles de creyentes en torno a los lugares sagrados de La Meca.

