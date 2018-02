Nadia Murad: La terrible historia de una esclava sexual del ISIS

"Este libro ha sido escrito para todos los yazidíes", dice en sus primeras páginas 'Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico', de Nadia Murad.

Tras algunos mapas y un breve pero conmovedor prólogo a cargo de su abogada, Amal Clooney -"no es solo mi clienta, es mi amiga"-, la narración adentra al lector en las afueras de Kocho, en Irak, en la pequeña aldea yazidí establecida por agricultores y pastores nómadas donde Murad nació en 1993.

Una aldea que de repente, en el verano de 2014, fue víctima de una masacre (El falso yihadista que rescataba a esclavas sexuales del Estado Islámico).

Secuestrada, torturada, violada, Nadia Murad logró sobrevivir a ese infierno. Sobrevivir para contarlo (Las 19 yazidíes quemadas vivas en jaulas por ISIS tras negarse a ser esclavas sexuales).

En un breve e intenso diálogo, se refiere a una problemática que parece no encontrar respuestas más que privaciones de libertad y muertes.

"Cuando me puse a escribir, a contar todo esto -relata Murad, hoy embajadora de la ONU-, no tenía miedo porque no sabía que iba a ser tan difícil, pero mientras trabajábamos en la historia me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que pensaba".