Hallan algo inquietante debajo de la tumba del profeta bíblico Jonás

En los túneles escavados por los yihadistas debajo de la tumba del profeta Jonás en Mosul, Irak, arqueólogos han encontrado inscripciones antiguas que dan cuenta del gobierno de un rey asirio, reporta Live Science.

Los investigadores hallaron siete inscripciones dedicadas al rey Asaradón, que tienen 2.700 años de antigüedad. La tumba del profeta -que es figura central del Antiguo Testamento y es igualmente venerado por musulmanes y cristianos- fue dinamitada por el Estado Islámico en 2014, poco después de ocupar la ciudad.

El hallazgo se realizó en cuatro túneles excavados por yihadistas o sus partidarios debajo de la sepultura. Ali Al-Juboori, director del Centro de Estudios Asirios de la Universidad de Mosul, indica que de ese modo los saqueadores probablemente buscaban tesoros arqueológicos de los reyes asirios.

Biblical prophet's tomb blown up by Isis reveals an Archaeological Surprise: https://t.co/wXZVevSuBX Deep inside looters' tunnels dug beneath the Tomb of Jonah in the ancient city of Nineveh, archaeologists uncovered 2,700 y-old inscriptions describing Assyrian king Esarhaddon. pic.twitter.com/vaTnO1e0ko