Una antigua esclava sexual del Daesh se da de bruces con su verdugo en un supermercado de Alemania

Como el guión de aquella estremecedora película sobre el torturador nazi y su víctima judía titulada 'Portero de noche', pero en versión cutre, islámica y actual.

La joven yazidi, Ashwaq Haji tenía 15 años cuando su familia entera fue detenida en el ataque de Daesh contra el pueblo Yazidi en el norte de Iraq hace cuatro años.

Ella junto a su hermana y otras adolescentes fueron vendidas a la esclavitud donde su secuestrador que se hizo llamar como Abu Humam abusó de ella.

Haji logró escapar meses después y huyó a Alemania como refugiada donde se reunió con su madre y otros familiares. Entonces en febrero de este año, un hombre la detuvo en un supermercado alemán.

«Me dijo que era Abu Houmam, le dije que no lo conocía y comenzó a hablarme en árabe», ha comentado la chica, vestida de negro en duelo por sus cinco hermanos que han estado desaparecidos desde que fueron secuestrados por yihadistas.

«Me dijo no me mientas, sé muy bien que son Ashwaq y vives en Alemania con tu madre y tu hermano, incluso me dio mi dirección y otros datos de nuestra vida».