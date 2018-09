Clausuran una famosa pescadería de Kuwait por la tremenda trampa que hacía a sus clientes

Hay gente para todo y caraduras en todos lados. El diario árabe Al Bayan reveló este 1 de septiembre de 2018 una de las pescaderías más famosas Kuwait ha sido cerrada por autoridades gubernamentales tras descubrir que los pescaderos colocaban "ojos de plástico blanco" en la mercadería, para tapar los ojos amarillentos. y simular un producto más fresco del que realmente se vendía.

Dos fotografías publicadas en Twitter revelan cómo era la grosera trampa de esta pescadería para engañar a sus clientes y venderle un producto en mal estado. Según el medio local, inspectores del ministerio de Comercio vieron esta maniobra y procedieron a clausurar el lugar.

the ancient proverb ‘Never judge the freshness of fish by the googliness of their eyes.’ 😂 — laura (@Laura_n16) 2 de septiembre de 2018

Esta peligrosa estafa también sorprendió a usuarios de redes sociales que, en su mayoría, estallaron de risa con memes y burlas por las imágenes de un pescado con ojos de plástico.

"Nunca juzguen la frescura de los peces por la belleza de sus ojos", "estoy muriendo de risa" y "acabo de pegar un grito", son algunos de los comentarios más festejados en Twitter dentro de las reacciones a esta noticia.

So did the store get shut down for selling old fish or for putting googly eyes on it to make it look fresh? https://t.co/GFYV5N0nGY — Caroline O. (@RVAwonk) 2 de septiembre de 2018

Y otro de los usuarios agregó: "Mi creencia más fuerte es que se deben permitir los crímenes extremadamente creativos que no impliquen mutilar a otra persona".