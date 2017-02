"Fingir orgasmos es de perdedores": Adriana Abenia muestra su lado más picante

La presentadora ha vuelto a mostrar su lado más picante y atrevido en una nueva entrada de su blog hablando de sexo y de placer: "Yo nunca he fingido un orgasmo. No es culpa mía si alguna vez no lo he tenido", asegura.

No hay tema que se le resista a Adriana Abenia. Si ya utilizó su blog de 20minutos.es para hablar del "badajo a la fresca" en los gimnasios o cómo fue su experiencia en el estreno de 50 sombras más oscuras, ahora se ha lanzado a hablar de orgasmos. O más bien de fingirlos: "Los orgasmos se tienen o no se tienen, y no es lícito gritar como una grulla hasta agotar los sentidos del vecindario. Todas deseamos experiencias intensas que nos pongan la piel de gallina, pero en la vida hay que ser práctica y no engañar con los ojos en blanco al pobre, o a la pobre, que pretende hacernos alcanzar la gloria bendita con un falo o con la yema de los dedos", afirma rotunda.

La presentadora, que se casó en 2015 con su novio de toda la vida, Sergio, asegura que ella jamás ha fingido un orgasmo: "Yo nunca he fingido un orgasmo. No es culpa mía si alguna vez no lo he tenido. Fingir orgasmos es de perdedores: fuera trucos, la magia es ser uno mismo". Además asegura que todas las parejas pasan por épocas menos fructíferas en el terreno íntimo y le resta importancia: "Es absolutamente comprensible no llegar de vez en cuando al clímax, pero no por ello debemos fustigarnos y crear falsas expectativas".